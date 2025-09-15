10:05
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Кыргызча

Бекзат Алмаз уулу Хорватияда күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты

Бекзат Алмаз уулу Хорватияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты. Бул тууралуу турнирдин сайтында маалымдалды.

UWW
Фото UWW. Бекзат Алмаз уулу Хорватияда күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты

Кыргызстандык балбан 57 килограммга чейинки салмак ченинде 1/16 финалдан баштап күч сынашты.

Буга чейин ал канадалык Гаррет Остин Сондерсти 11:0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңген. 1/8 финалда ал жапониялык балбан Рин Сакамотодон күчтүү болду. Чейрек финалда Македониянын өкүлү Владимир Егоровду да мөөнөтүнөн мурда жеңип, 1/2 финалга чыкты.

Финалга чыгуу үчүн Бекзат Алмаз уулу өзбекстандык Гуломжон Абдуллаев менен беттешти.

Биринчи орун жана алтын медаль үчүн ал Түндүк Кореянын балбаны Чонгсон Хан менен беттешет.

Белгилей кетсек, 13-сентябрда Хорватиянын Загреб шаарында спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты старт алды. Мелдеш 21-сентябрга чейин уланмакчы. Анда Кыргызстандын курама командасы күч сынашууда.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/343476/
Кароо: 90
Басууга
Теги
Эрназар Акматалиев дүйнө чемпионатында коло байгенин ээси болду
Дүйнө чемпионаты −2026: Учурда 18 команданын катышуусу тастыкталды
Эртең Хорватияда грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталат
Криштиану Роналду «Бардык убакыттардын эң мыкты футболчусу» сыйлыгын алды
Биз Азияга барабыз! Кыргызстандын жаштар курамасы Азия кубогуна чыкты
Азияга бир кадам: Бүгүн Бишкекте Кыргызстан—Шри-Ланка футболдук беттеши өтөт
Кыргызстандык дзюдочулар Прагада өтө турган эл аралык турнирге катышат
Эртең Бишкекте Кыргызстан — Шри-Ланка футболдук беттеши өтөт
III Түрк универсиадасы: Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курамасы 6 медаль утту
Майк Тайсон жеңилбес мушкер Флойд Мейвезер менен беттешет
Эң көп окулган жаңылыктар
Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт
Кыргыздын &laquo;Байбиче&raquo; комедиясы көрсөтүүгө чыкты Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты
Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөтүлдү Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөтүлдү
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
15-сентябрь, дүйшөмбү
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:27
Каржы министрлиги: Кыргызстанда орточо айлык акы 62 миң сомго чейин өсөт
09:16
Бекзат Алмаз уулу Хорватияда күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
09:00
Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт. 15-17-сентябрга карата аба ырайы
08:30
Кыргызстанда Орусиянын маданият күндөрү өтөт
12-сентябрь, жума
17:22
13-сентябрга карата аба ырайы
17:20
Кой-Таштагы Атамбаевдин үйүнүн ордуна карылар үйү жана бала бакча курулат
17:06
Төө-Ашуудагы туннелдин эки тарабына асфальт төшөлүүдө