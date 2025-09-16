Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды

Кыргызстанда ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 2025-жылдын 27-28-август аралыгында белгисиз адамдар өздөрүн Улуттук банктын жана УКМКнын кызматкерлери катары тааныштырып, Бишкек шаарынын 67 жаштагы тургунуна тиешелүү болгон 600 миң сомун ээлеп алышкан.
Аталган жигит SIM-карталарды өзүнүн атына же башка адамдардын атына каттап, активдештирүү жана номерлерди WhatsApp мессенжерине байлоо менен кийинчерээк үчүнчү жактарга сатып турган.
Анын жанынан уюлдук байланыш операторлоруна таандык 700 активдештирилген SIM-карта табылган. Соттун чечими менен шектүү камакка алынды.
Тергөө иштери уланууда.