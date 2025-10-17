18:42
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Кыргызча

Нарында облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жаңы имараты курула баштады

Нарын шаарында облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жаңы имаратынын пайдубалын түптөө аземи болуп өттү. Курулуш «Ас-Сафа Центр» кайрымдуулук фонду тарабынан каржыланат.

Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз борбору билдиргендей, долбоордо төрт кабаттуу, жер төлөсү бар, заманбап эмеректер жана медициналык жабдуулар менен жабдылган имаратты куруу каралган. Жаңы борбор аймактын тургундары үчүн баштапкы медициналык-санитардык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын бир топ жакшыртат.

Маалым болгондой, учурдагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору 1968-жылы курулган. Анын мекемелери тар жана баштапкы медициналык-санитардык жардамдын сапаты боюнча заманбап стандарттарга жооп бербейт.

Аталган борбор Нарын шаарынын жана анын айланасындагы райондордун 91 500 калкын тейлейт, анын ичинен 28 700 14 жашка чейинки балдар жана 46 100 аялдар.

2025-жылдын тогуз айынын ичинде клиника 101 700 амбулатордук кабыл алууларды өткөргөн.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/347547/
Кароо: 152
Басууга
Теги
Кыргызстанда үй-бүлөлүк дарыгерлердин орточо айлык акысы 21-22 миң сом
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Айыл Банк&raquo;: &laquo;Келечек&raquo; кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү
&laquo;Айыл Банк&raquo; асыл тукум мал чарбасы үчүн 3&nbsp;пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт «Айыл Банк» асыл тукум мал чарбасы үчүн 3 пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт
БШК: &laquo;Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат&raquo; БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
&laquo;Кыргызфильм&raquo; профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат «Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
17-октябрь, жума
18:10
18-октябрга карата аба ырайы 18-октябрга карата аба ырайы
17:49
Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты
17:23
Боом капчыгайында кооптуу таштар түшүрүлөт. 20-31-октябрда унаа кыймылы чектелет
16:28
К.Ташиев КМШнын атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынына катышты
16:05
Бишкектеги Аламүдүн базарында жаңы роторук унаа токтотуучу жай ачылды