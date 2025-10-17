18:42
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Кыргызча

Чет элдик студенттер Кыргызстандан кетип жатышат: визалардын саны 4 эсеге азайды

Кыргызстандан чет элдик студенттердин азайышы байкалууда. Бул тууралуу «Акыйкатчы» институту, «Оазис» жана Фридрих Эберт фонду өткөргөн тегерек столдо айтылды.

Иш-чарага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Индиянын элчилигинен, эл аралык уюмдардын, жогорку окуу жайлардын, жарандык коомдун өкүлдөрү жана чет элдик студенттер катышып, Кыргызстандын аймагында билим алып жаткан чет өлкөлүк жарандардын коопсуздугу жана алардын укуктарынын сакталышын камсыздоо маселелерин талкуулашты.

Студенттердин жана визалардын төмөндөшү

Тегерек столдо эл аралык студенттердин санынын азайгандыгын тастыктаган изилдөөнүн жыйынтыктары сунушталды. 2023-2024-окуу жылында алардын саны 31 пайызга кыскарган.

Эң көп агып кетүү Өзбекстандан (53 пайызга азайган) жана Индиядан (13 пайызга азайган) студенттер арасында байкалган.

Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, 2025-жылы студенттик S визасы мурунку жылга салыштырмалуу төрт эсе аз берилген — болгону 11 645.

  • Индиянын жарандарынан түшкөн арыздардын саны 80 пайызга азайып, 4,689 студент жактырылды.
  • Пакистандын жарандары 75 пайызга аз арыз берип, 4200 виза алышкан.
  • Бангладеш жарандарына берилген визалардын саны 58 пайызга азайып, 333кө жетти.

Акыйкатчынын орун басары Жаныбек Жоробаев Кыргызстан эл аралык милдеттерге жана улуттук мыйзамдарга ылайык, этносуна жана улутуна карата дискриминацияга жол бербөө маселесине өзгөчө көңүл бурарын белгиледи.

«Акыйкатчы институту Кыргызстандын аймагындагы адамдын укуктарынын сакталышына туруктуу мониторинг жүргүзүп турабыз. Ар бир адам улутуна жана жарандыгына карабастан өзүн коопсуз сезиши керек», — деди ал.

«Оазис» фондунун жетекчиси Мээрим Осмоналиева чет өлкөлүк студенттер укуктары бузулган учурда укук коргоо органдарына көп кайрыла бербестигин билдирди.

«Биздин сурамжылоого катышкан чет өлкөлүк студенттердин болгону 22 пайызы гана укук коргоо органдарына кайрылган», — деди Мээрим Осмоналиева.

Сурамжылоонун жыйынтыгында белгиленгендей, чет өлкөлүк студенттер турак жайды ижарага алуу учурунда кыйынчылыктарга кабылып, талап-тоноочулукка жана коомдук транспорттогу дискриминацияга дуушар болуп жатышат. Ошондой эле маданий интеграция механизмдери жок.

Мындан тышкары, сурамжылоого катышкандардын 42%ы коркутууларга туш болгонун, ал эми 14% студент сексуалдык зомбулук жана ыдыкка кабылганын айтышкан.

Акыйкатчы институтунан кошумчалашкандай, тиешелүү мамлекеттик органдарга чет өлкөлүк студенттердин коопсуздугун жана укуктарын коргоону камсыздоо боюнча сунуштарын жөнөтүлдү.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/347553/
Кароо: 168
Басууга
Теги
Бүгүн Чолпон-Атада III Түрк универсиадасы башталат
Кыргызстандык студенттер Россиядагы хирургия олимпиадасына катышууда
Россияда окуган кыргыз студенттери кайра кете албай жатышат
Пакистандык студент кыргыз дарыгерлерине акысыз жардам берүүгө даяр
Кытай элчилигине ТИМден нота. Студенттерге «жашыл коридор»
Алматыда жарым марафонго катышып жаткан студент каза болду
Үлпөт көйнөкчөн студент көпчүлүктүн көңүлүн бурду
Абитуриенттерди жогорку окуу жайларына кабыл алуу 9-июнда башталат
Бишкекте 2 миң 900 доллардан төлөгөн чет өлкөлүк студенттер окуудан чыгарылды
Өзбекстанда начар окуган студенттер үчүн окутуучулар жумуштан бошотулушу мүмкүн
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Айыл Банк&raquo;: &laquo;Келечек&raquo; кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү
&laquo;Айыл Банк&raquo; асыл тукум мал чарбасы үчүн 3&nbsp;пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт «Айыл Банк» асыл тукум мал чарбасы үчүн 3 пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт
БШК: &laquo;Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат&raquo; БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
&laquo;Кыргызфильм&raquo; профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат «Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
17-октябрь, жума
18:10
18-октябрга карата аба ырайы 18-октябрга карата аба ырайы
17:49
Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты
17:23
Боом капчыгайында кооптуу таштар түшүрүлөт. 20-31-октябрда унаа кыймылы чектелет
16:28
К.Ташиев КМШнын атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынына катышты
16:05
Бишкектеги Аламүдүн базарында жаңы роторук унаа токтотуучу жай ачылды