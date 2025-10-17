18:42
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Кыргызча

Бишкектин Ленин районундагы мектептерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү

Бишкектин Ленин райондук милициясы билим берүү мекемелеринде күчөтүлгөн коопсуздук режимин күчөттү. Райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, бул иш-чаралар окуучулардын, мугалимдердин жана ата-энелердин коопсуздугун сактоого багытталган.

Милиция кызматкерлери мектептердин жанында нөөмөттө болуп, жанаша жайгашкан аймактарды күзөтүп, жарандардын кайрылууларына ыкчам чара көрүшөт. Коомдук тартипти сактоого, ар кандай окуялардын алдын алууга өзгөчө көңүл бурулуп жатат.

Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, райондогу бардык мектептер штаттык режимде иштеп жатат. Абал тынч, коомдук тартип бузуулар катталган жок.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/347564/
Кароо: 150
Басууга
Теги
Окуучуларга коркунуч. Бишкектин мектептери онлайн окутууга өтпөйт
Кыргызстандын мектептеринде математика, физика боюнча орус жумалыгы өтөт
Токтогул мектебинин стадионундагы куюн балдардын оюнуна айланды
Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Алгачкы сабактын темалары
Кыргызстандык мектеп окуучусу IOAI эл аралык олимпиадада коло медалга ээ болду
Милиция бүтүрүүчүлөргө аттестат тапшыруу учурунда коомдук тартипти камсыз кылды
Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар 30-июнда тапшырылат
Кыргызстанда 12 жылдык билим тууралуу алгачкы аттестаттар качан берилери айтылды
Быйыл Кыргызстанда мектептерди канча окуучу аяктап жатат?
Бишкекте 400гө жакын окуучу Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында катталган
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Айыл Банк&raquo;: &laquo;Келечек&raquo; кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү
&laquo;Айыл Банк&raquo; асыл тукум мал чарбасы үчүн 3&nbsp;пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт «Айыл Банк» асыл тукум мал чарбасы үчүн 3 пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт
БШК: &laquo;Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат&raquo; БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
&laquo;Кыргызфильм&raquo; профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат «Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
17-октябрь, жума
18:10
18-октябрга карата аба ырайы 18-октябрга карата аба ырайы
17:49
Бишкектин 153-маршруту «Манас» аэропортуна түнкү каттамдарды ачты
17:23
Боом капчыгайында кооптуу таштар түшүрүлөт. 20-31-октябрда унаа кыймылы чектелет
16:28
К.Ташиев КМШнын атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынына катышты
16:05
Бишкектеги Аламүдүн базарында жаңы роторук унаа токтотуучу жай ачылды