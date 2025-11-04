Кыргызстан накталай эмес төлөмдөргө милдеттүү түрдө өтүүнү киргизүүдө

Кыргызстан накталай эмес төлөмдөргө милдеттүү түрдө өтүүнү киргизип жатат. Тиешелүү өзгөртүүлөр Министрлер кабинетинин салык администрациясын реформалоо боюнча токтомунда каралган.
Документке ылайык, шаардык бардык чекене соода жана тейлөө ишканалары төлөмдөрдү банк карталары жана электрондук капчыктар аркылуу кабыл алууга милдеттүү болот. Бул үчүн ишканалар POS терминалдарын орнотушу же онлайн төлөм системаларына туташышы керек.
«Бул кирешелердин ачык-айкындуулугу жана көмүскө экономикага каршы күрөшүү саясатынын бир бөлүгү. Бардык бүтүмдөр электрондук системаларда катталышы керек», — деп айтылат документтин түшүндүрмө бөлүмүндө.
Өзгөчөлүк санариптик инфраструктура жетиштүү деңгээлде өнүгө элек айыл жерлери жана алыскы аймактар үчүн гана каралган. Бул аймактарда накталай төлөмдөр убактылуу кабыл алынат.
Жаңы жол-жобо бир нече айга созулушу күтүлүп жаткан өткөөл мезгил аяктагандан кийин милдеттүү болуп калат. Салык кызматы жана Улуттук банкка мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө милдети жүктөлдү.