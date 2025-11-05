15:44
Кыргызстан боюнча калктуу конуштарда жер титирөө катталды

Бүгүн, 5-ноябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:58де Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун станциялары жер титирөөнү катташты. Бул тууралуу институттун басма сөз кызматы билдирди.

Алдын ала маалыматтар боюнча, жер титирөөнүн эпицентри Тажикстанда, Сүлүктү шаарынан 35 чакырым түндүк-батышта жайгашкан. Эпицентрдеги жер титирөөнүн күчү 12 баллдык MSK-64 шкаласы боюнча болжол менен 4,0 баллды түзгөн. Жер титирөөнүн күчү Mpv=4,5 баллды түзгөн.

Кыргызстанда бир нече калктуу конуштарда жер титирөө сезилген. Жаныш айылында Рихтер шкаласы боюнча интенсивдүүлүгү болжол менен 3,0 баллды, ал эми Самат, Ак-Суу, Чимгент жана Сүлүктү айылдарында болжол менен 2,5 баллды түзгөн.

Маалымат жаңыртылып жатат.
