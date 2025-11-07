11:00
ФИФА дүйнөнүн эң мыкты оюнчусуна талапкерлерди жарыялады

Эл аралык футбол федерациясы(ФИФА) өзүнүн расмий сайтында 2025-жылдагы дүйнөнүн мыкты оюнчусу сыйлыгына талапкерлердин тизмесин жарыялады.

«Реал Мадриддин» чабуулчусу Винисиус Жуниор 2024-жылы сыйлыкты жеңип алган. 2024-жылдагы «Алтын топтун» ээси Родри добуш берүүдө экинчи орунду ээлеген.

ФИФАнын «Мыкты» сыйлыгына талапкерлердин тизмеси:

Усман Дембеле (Франция) — ПСЖ.

Ашраф Хакими (Марокко) — ПСЖ.

Гарри Кейн (Англия) — «Бавария» Мюнхен.

Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал Мадрид».

Нуно Мендеш (Португалия) — ПСЖ.

Коул Палмер (Англия) — «Челси». Педри (Испания) — «Барселона».

Рафинья (Бразилия) — «Барселона».

Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль».

Витинья (Португалия) — ПСЖ.

Ламин Ямал (Испания) — Барселона.
