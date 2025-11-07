ФИФА дүйнөнүн эң мыкты оюнчусуна талапкерлерди жарыялады

Эл аралык футбол федерациясы(ФИФА) өзүнүн расмий сайтында 2025-жылдагы дүйнөнүн мыкты оюнчусу сыйлыгына талапкерлердин тизмесин жарыялады.
«Реал Мадриддин» чабуулчусу Винисиус Жуниор 2024-жылы сыйлыкты жеңип алган. 2024-жылдагы «Алтын топтун» ээси Родри добуш берүүдө экинчи орунду ээлеген.
ФИФАнын «Мыкты» сыйлыгына талапкерлердин тизмеси:
Усман Дембеле (Франция) — ПСЖ.
Ашраф Хакими (Марокко) — ПСЖ.
Гарри Кейн (Англия) — «Бавария» Мюнхен.
Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал Мадрид».
Нуно Мендеш (Португалия) — ПСЖ.
Коул Палмер (Англия) — «Челси». Педри (Испания) — «Барселона».
Рафинья (Бразилия) — «Барселона».
Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль».
Витинья (Португалия) — ПСЖ.
Ламин Ямал (Испания) — Барселона.