Суук аба ырайы келди. Бишкек кайрадан эң кир абасы бар шаарлардын катарына кирди

Кечээ кечинде Кыргызстандын борбору дагы бир жолу эң булганган абасы бар шаарлардын тизмесинде биринчи орунда турду. Бул дүйнө жүзү боюнча ар кайсы шаарлардагы абанын сапатын көзөмөлдөгөн IQAir порталынын маалыматтары боюнча белгиленди.
6-ноябрда Бишкектеги абанын сапатынын индекси (AQI), анын веб-сайтына ылайык, 220 болгон.
Абанын сапатынын индекси (AQI) алты категорияга бөлүнөт, бул ден соолукка коркунуч деңгээлинин жогорулаганын көрсөтөт. AQIнын 300дөн жогору мааниси кооптуу абанын сапатын, ал эми 50дөн төмөн мааниси жакшы абанын сапатын билдирет.
Белгилей кетүүчү нерсе, Жаратылыш ресурстары, айлана-чөйрө жана техникалык көзөмөл министрлиги жыл сайын Гидрометеорологиялык кызматтын маалыматтарына таянып, борбор калаадагы абанын сапаты орточо деп ырастайт.