16:52
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанга иш сапары менен барат

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 13-ноябрда Казакстандын Астана шаарына иш сапары менен барат.

Адылбек Касымалиев иш сапарынын алкагында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 13-жыйынына катышат.

Кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин жана Казакстандын премьер-министри Олжас Бектеновдун жетекчилиги алдында тар жана кеңейтилген курамда өткөрүлөт.

Отурумдарда эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык жана кызматташуунун актуалдуу маселелери каралып, чечимдер кабыл алынат.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/350618/
Кароо: 160
Басууга
Теги
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
Каржы министрлиги кызматкерлери иш сапардан улам миңден ашык жумуш күнүн жоготту
Немис Knauf компаниясы өлкөнүн түндүгүндө гипсти кайра иштетүүчү завод курат
Садыр Жапаров иш сапары менен Россияга учуп кетти. Аны ким коштойт
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзеев ушул айда Бишкекке келет
Садыр Жапаров эртең Казакстанга барат
Шавкат Мирзиеевдин Кыргызстанга сапары жылдырылбайт
Садыр Жапаровдун Түркияга болгон иш сапары аяктады
Садыр Жапаров Санкт-Петербург шаарына учуп кетти
Акылбек Жапаров Нур-Султан шаарына жумушчу сапары менен жөнөп кетти
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады
Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар
12-ноябрь, шаршемби
16:21
Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тосмолор орнотулду Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тос...
16:06
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
14:44
Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга аскер учагы кулашына байланыштуу көңүл айтты
14:24
Кышка даярдык: Бишкекте көмүрдү кайдан сатып алууга болот?
14:12
Башкы план—2050: Бишкек мэриясы алдамчылардан сак болууга чакырат