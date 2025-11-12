Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди

Кыргыстандын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин (УКМК) кызматкерлери уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү, башкача айтканда, Додик Кылыч Досоновду Түркияда кармап, өз өлкөсүнө алып келишти. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз борбору билдирди.
Маалыматка ылайык, К.Досонов мурда каракчылык үчүн соттолгон, 1984-жылы Жалал-Абад шаарында туулган, «Додик» каймана аты бар «М.Д.М.» аттуу КР жараны эл аралык издөөгө жарыяланган.
Тергөө иштеринин жүрүшүндө «М.Д.М.» жарандардын жер тилкелерин алдамчылык жол менен ээлеп алып, үчүнчү жактарга сатып жибергени аныкталган.
Мындан тышкары «М.Д.М.» уюшкан кылмыштуу топтун ишин каржылоо үчүн Манас шаарынын курулуш компанияларынын биринен батир алганы аныкталган.
УКМК кармалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн мыйзамсыз аракеттеринен жабыркаган тараптарды: WhatsApp — 0995 012210 ишеним номуру аркылуу кабарлоого чакырат.