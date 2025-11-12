Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды

Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин алкагында КРнын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурда ишкерлерден акча талап кылган деп айыпталган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү С.И.А., Н.Р.Х. жана А.Б.Т. кармады.
Тергөө жана оперативдик иш-чаралардын жүрүшүндө, жогоруда аталган адамдар кылмыштуу идеологияны активдүү карманып, Ноокен районунун тургундарынан акча талап кылып келишкени, алардын айтымында, бул акча түзөтүү колонияларында кармалган адамдарды колдоо үчүн колдонулганы аныкталган.
Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында, кармалгандар К. Көлбаевдин, «Чач» каймана аты бар Э.Мурзахметовдун колдоосуна ээ болуп, уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү экендиги, 2022-жылы кармалгандардын бири, «Рокки» каймана аты бар Н.Р.Х. Ноокен районунун «смотрящийи» болуп дайындалгандыгы аныкталган.
УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгы аталган адамдардын аракеттеринен жабыркаган болушу мүмкүн болгон жарандарды