16:52
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды

Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин алкагында КРнын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурда ишкерлерден акча талап кылган деп айыпталган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү С.И.А., Н.Р.Х. жана А.Б.Т. кармады.

Тергөө жана оперативдик иш-чаралардын жүрүшүндө, жогоруда аталган адамдар кылмыштуу идеологияны активдүү карманып, Ноокен районунун тургундарынан акча талап кылып келишкени, алардын айтымында, бул акча түзөтүү колонияларында кармалган адамдарды колдоо үчүн колдонулганы аныкталган.

Ошондой эле кармалгандар жабырлануучуларды өздөрүнүн ири суммадагы насыяларын төлөөгө мажбурлашкандыгы белгилүү болгон.

Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында, кармалгандар К. Көлбаевдин, «Чач» каймана аты бар Э.Мурзахметовдун колдоосуна ээ болуп, уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү экендиги, 2022-жылы кармалгандардын бири, «Рокки» каймана аты бар Н.Р.Х. Ноокен районунун «смотрящийи» болуп дайындалгандыгы аныкталган.

УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкармалыгы аталган адамдардын аракеттеринен жабыркаган болушу мүмкүн болгон жарандарды 0 (3722) 5-60-49, (WhatsApp) — 0995 01-22-10 телефондору аркылуу кайрылууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/350624/
Кароо: 153
Басууга
Теги
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди
Ысык-Ата районундагы 80 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
Таласта Соода-өнөр жай палатасынын өкүлү жана мурдагы кызмат адамдары кармалды
Ошто опузалап пара талап кылган жактоочу кармалды
«Кыргызмунайзаттын» Беловодск мунай базасы мамлекетке кайтарылды
Жазадан качууга жардам берген. УКМК психолог жана милиция кызматкерин кармады
УКМК Ошто лицензиясы жок, мыйзамсыз акча алмаштыруу жайларын жапты
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады
Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар
12-ноябрь, шаршемби
16:21
Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тосмолор орнотулду Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тос...
16:06
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
14:44
Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга аскер учагы кулашына байланыштуу көңүл айтты
14:24
Кышка даярдык: Бишкекте көмүрдү кайдан сатып алууга болот?
14:12
Башкы план—2050: Бишкек мэриясы алдамчылардан сак болууга чакырат