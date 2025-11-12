16:53
Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга аскер учагы кулашына байланыштуу көңүл айтты

Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга аскердик учактын кырсыкка кабылышына байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү.

«Азербайжан Республикасынан Түркия Республикасына бара жаткан аскердик учагы кырсыкка учураганын терең кайгыруу менен кабыл алдым.

Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн сизге жана Түркия Республикасынын элине терең кайгыруу менен көңүл айтам.

Курман болгондордун туугандарына жана жакындарына көңүл айтуу менен, жабыркагандардын баарына тез арада сакайып кетишин каалайм», — деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/350644/
