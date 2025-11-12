16:53
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы

Баткен облусунда «Хизб-ут-Тахрир» диний-экстремисттик уюмунун мүчөлөрү козголгон кылмыш ишине байланыштуу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, «Экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо» беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде жүргүзүлгөн ыкчам-издөө иштеринин алкагында 10 адам кармалган. Кармалгандардын айрымдары мурда экстремисттик ишмердүүлүк үчүн сот жообуна тартылган.

Алар «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» диний уюмунун жабылган Telegram каналдарына катталып, Кыргызстандын аймагында халифат түзүү маселесин талкуулап, «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» ДЭУнун идеологиясын өнүктүрүүнү улантышкандыгы аныкталды.

Кармалгандардын жашаган жерин тинтүү учурунда «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» ДЭУнун тыюу салынган адабияты, ошондой эле көптөгөн диний адабияттар, электрондук алып жүрүүчүлөр, ноутбуктар, флеш-карталар, уюлдук телефондор жана дисктер табылган.

Учурда УКМК тарабынан тиешелүү тергөө-ыкчам иш-чаралары улантылууда.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/350662/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды
Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди
Ысык-Ата районундагы 80 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
Таласта Соода-өнөр жай палатасынын өкүлү жана мурдагы кызмат адамдары кармалды
Ошто опузалап пара талап кылган жактоочу кармалды
«Кыргызмунайзаттын» Беловодск мунай базасы мамлекетке кайтарылды
Жазадан качууга жардам берген. УКМК психолог жана милиция кызматкерин кармады
УКМК Ошто лицензиясы жок, мыйзамсыз акча алмаштыруу жайларын жапты
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады
Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар
12-ноябрь, шаршемби
16:21
Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тосмолор орнотулду Кыргыз-тажик чек арасына дээрлик 116 чакырымына зым тос...
16:06
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
14:44
Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганга аскер учагы кулашына байланыштуу көңүл айтты
14:24
Кышка даярдык: Бишкекте көмүрдү кайдан сатып алууга болот?
14:12
Башкы план—2050: Бишкек мэриясы алдамчылардан сак болууга чакырат