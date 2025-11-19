11:20
Кыргызча

Ислам тилектештик оюндарында Акжол Махмудов алтын медалга ээ болду

Акжол Махмудов алтын медалга ээ болду

Кыргыз балбаны Акжол Махмудов Сауд Арабиясында өтүп жаткан VI Ислам тилектештиги оюндарынын чемпиону болду.

Мелдештин веб-сайтына ылайык, ал грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмактагылар арасында мелдешке катышып, 1/8 финалга чыккан.

Кыргызстандык алгач Тунис балбанын, андан кийин Египет балбанын жеңди. Финалга чыгуу үчүн болгон оор беттеште Махмудов Катар үчүн күрөшүп жаткан ирандык балбандан жеңишке жетишти.

Финалда кыргыз спортчусу дагы бир ирандык балбан менен беттешти. Махмудов туша менен жеңишке жетти. Бул Кыргызстандын бул Ислам оюндарындагы биринчи алтын медалы болду.
