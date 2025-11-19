УКМК социалдык мекемелерге бөлүнгөн көмүрдү мыйзамсыз сатуу схемасын аныктады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет социалдык отун кампаларына бөлүнгөн көмүрдү мыйзамсыз сатуу схемасынын бети ачылганын билдирди.
Маалыматка ылайык, көмүр коммерциялык соода түйүндөрү аркылуу жогорулатылган баада сатылган.
Коопсуздук органдары айрым адамдардын аракеттери социалдык отун кампаларында көмүрдүн жетишсиздигине, баалардын жогорулашына жана коомчулуктун нааразычылыгынын күчөшүнө алып келгенин белгилешет. Иликтөө көрсөткөндөй, айрым жүк ташуучу унаа айдоочулары социалдык отун кампаларына отун ташыйбыз деп түр көрсөтүп, чындыгында аны Кара-Кечеден ташып, Бишкектеги коммерциялык соода түйүндөрүнө жеткирип жатышкан.
Андан тышкары, айрым социалдык базалардын ээлери бөлүнгөн көмүрдүн бир бөлүгүн өздөрүнүн чекене соода түйүндөрүнө буруп, ал жерде аны кымбат баада сатышкан. Ошондой эле эң жогорку сапаттагы күйүүчү май тандалып алынып, баштыктарга салынып, чекене баада сатылган учурлар болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет схеманын бардык катышуучуларын аныктоо жана мыйзамсыз иш-аракеттерди толугу менен токтотуу боюнча тергөө жана оперативдик иш-аракеттерди улантууда.