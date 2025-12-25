13:07
Кыргызча

Бишкекте «Агент Келин» аттуу кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыкты

Сапарбек Сайназаров режиссёрлук кылган «Агент Келин» аттуу кыргыз комедиясы бүгүн кинотеатрларда көрсөтүлөт.

Атайын агент Дия синтетикалык баңгизат лабораториясын жок кылуу үчүн айылга келин катары жашыруун барат. Бирок, анын жашыруун миссиясын келини билип калат, бул кооптуу операцияны бир катар күлкүлүү жана күтүүсүз үй-бүлөлүк кырдаалдарга айлантат.

Режиссер: Сапарбек Сайназаров.

Жанр: комедия.

Тили: кыргыз (орусча субтитрлер).

Актёрлор: Гүлмира Турсунбаева, Саламат Алиев, Акылай Саитова, Айгерим Саматова, Айдай Шабданова, Алишер Анарбек уулу, Руслан Орозакунов, Жанара Алиева.
