Президент чек ара маселелерин чечүүдө Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирди

Президент Садыр Жапаров IV Элдик курултайда чек ара маселелерин жөнгө салуу боюнча аткарылган иштер үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирди.

Делегаттардын алдында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы чек ара маселесинин көп жылдар боюу чечилбей созулуп келгени бир нече ирет олуттуу, атүгүл кайгылуу окуяларга себеп болгондугун белгиледи.

«Чек ара маселелерин жөнгө салуу — бул жөн гана ийгилик эмес, бул эгемендүүлүктүн жана улуттук коопсуздуктун пайдубалы. Бул жаатта Камчыбек Кыдыршаевичке жана ал жетектеген өкмөттүк комиссияга ыраазычылык билдирем», — деди Садыр Жапаров.

Президент чек ара маселелери чечилгенден кийин коңшу өлкөлөр менен тынчтык жана достук мамилелер түзүлөрүн баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/356014/
