Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында кандай кийинүү керек?

Жаңы жылда календардын өзгөрүшү мүмкүнчүлүктөрдүн жаңы дүйнөсүнө эшик ачкандай сезилет. Көптөр Жаңы жыл түнүндө кийген түсүңүз ийгиликти, бакытты жана ийгиликти тарта алат деп ишенишет. Бул тууралуу 24.ru сайты жазууда.
2026-жылдын символу
2026-жылы биз От жылкы жылын белгилейбиз. Жылкынын өзү эркиндиктин, кыймылдын, энергиянын жана прогресстин символу. Ал эми жашоого умтулууну, активдүүлүктү жана кайраттуулукту кошкон от элементи менен айкалышканда, ал өзгөрүүлөрдү, кызыктуу окуяларды жана өсүү үчүн эбегейсиз мүмкүнчүлүктөрдү алып келиши мүмкүн.
Ушул эле динамиканы жана мүмкүнчүлүктөрдү жашооңузга тартуу үчүн, Жаңы жыл түнүндө сиз от менен байланышкан түстөрдү кийишиңиз керек.
2026-жылдагы Жаңы жылга кандай түстөрдү кийүү керек?
Кызыл, кызылт жана сары
Жалын — жылуулукту да, жарыктыкты да билдирет. Кызыл, кызылт жана оттуу кызгылт сары түстөр сергектикти, активдүүлүктү жана харизманы билдирет. Бул түстөр сизге демилге көрсөтүүгө, көңүл бурууга жана жылды дем-күч жана энергия менен толтурууга жардам берет. Кызыл көйнөк, ачык шарф же аксессуар жылдын динамикалык башталышын (жана суктануу менен караган көз караштарды да) кепилдейт.
Алтын жана сары
Күн жана алтын түстөр от элементинин таасирин да күчөтөт. Сары жана алтын каржылык бакубаттуулукту, карьералык мүмкүнчүлүктөрдү тартат жана лидерлик сапаттарды жогорулатат. Жок дегенде, келбетиңизге алтын зер буюмдарын, жылтырак курду же бут кийимди кошуу керек.
Ак
Байыраак көрүнүштү жактыргандар ак кийимдерди тандай алышат. Андан тышкары, ал Pantone тарабынан жылдын түсү катары тандалып алынган, андыктан бул бир аз убакытка гана тиешелүү болот.
Ак түс оттун кыйратуучу энергиясын жумшартат, жаңы эшиктерди ачууга жардам берет жана жаңы башталышты билдирет. Бул 1-январда жаңыдан баштоону пландап жаткандар үчүн эң сонун. Бирок кийимиңиз бир өңчөй болбошу керектигин эске алыңыз: ак түс Металл элементин билдирет жана ал өзү эле келе жаткан жылдын энергиясын жайлатышы мүмкүн. Андыктан кийимиңизди кызыл жана алтын түстөр менен кооздоодон тартынбаңыз. Канчалык жаркыраган, массивдүү жана экстраваганттуу болсо, ошончолук жакшы.
Жашыл
Жашыл түс — өсүштүн жана ички гармониянын түсү жана таң калыштуусу, ал Оттун энергиясы менен гармониялуу айкалышат. Бирок, аны образыңызда аз өлчөмдө колдонуу керек: аксессуарларда, бут кийимдерде же майда-чүйдө нерселерде. Ал тең салмактуулукту сактайт, бирок үстөмдүк кылбашы керек, анткени ал оттуу энергияны басаңдатышы мүмкүн. Эгер сиз баарын ачыкка чыгарууну чечсеңиз, ачык түстөрдү тандаңыз.