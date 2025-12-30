Ошто жол оңдоо боюнча үч тендер жарыяланды. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталында кабарланды.
«Ош шаардык жолдору» муниципалдык ишканасы шаардын көчөлөрүн асфальттоо жана реконструкциялоо үчүн үч сатып алууну көздөп жатканы белгиленди. Келишимдин жалпы суммасы 709 миллион сомду түзөт.
Пландалган реконструкцияга Сүйүмбаев Санкт-Петербург жана Абдувалиев көчөлөрү Ленин көчөсүнөн Абдыкадыров көчөсүнө чейин кирет. Оңдолуучу бөлүктөрдүн узундугу 4,23 километр.
Оңдоо иштери Атабаев көчөсүнөн Абжалов көчөсүнө чейинки Достук көчөсүндө да пландаштырылууда. Жолдун узундугу 1,631 километр.
Асфальт төшөө иштери ошондой эле Моминов 1, Моминов 2 жана Номун көчөлөрүндө жүргүзүлөт, алардын жалпы узундугу 950 метр.
Сатып алуулар чектөөсүз атаандаштык тендер аркылуу жүргүзүлүүдө. Ишти аяктоо 2026-жылга пландаштырылган.