Чүй облусунда ак илбирс үйдүн короосуна кирип келди

Чүй облусундагы Боролдой айылындагы үйдүн короосунда ак илбирс кирип келген. Бул тууралуу күбөлөр билдиришкен.
Алардын айтымында, жырткыч короого кирип, бир аз убакыт даракта отурган. Окуя тууралуу маалымат тез жардам кызматтарына жөнөтүлгөн.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана милиция кызматкерлери окуя болгон жерге тез арада келишти. Биргелешкен аракеттердин натыйжасында ак илбирс кармалды.
Операция учурунда эч ким жабыркаган жок. Жаныбардын тагдыры коопсуздукту жана сейрек кездешүүчү түрлөрдү коргоону эске алуу менен адистер тарабынан аныкталат.
Эске салсак, ак илбирс Кызыл китепке киргизилген жана мамлекеттин атайын коргоосунда турат. Укук коргоо органдары жана куткаруучулар жарандарды калктуу конуштарда жапайы жаныбарларды көргөн ар бир адам жөнүндө тезинен кабарлоого чакырышат.