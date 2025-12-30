Манас шаарында 150 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды

2001-жылы Жалал-Абад (азыркы Манас) мэриясы 36 128 чарчы метрлик жер тилкесин мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өткөрүп берген. Шаардык прокуратуранын маалыматы боюнча, жер мыйзамдарынын сакталышын текшерүүдөн кийин аныкталган.
Көзөмөлдөөчү орган жарандар Ж.С. жана С.Б. тарабынан жерди жеке менчикке өткөрүп берүү боюнча Жалал-Абад муниципалитетинин 2001-жылдын 18-майындагы № 188 жана 189 токтомдорун жараксыз деп табуу үчүн сотко доо арыз менен кайрылган.
Доо арызды карап чыккандан кийин, 151 миллион сомго бааланган жер тилкеси мамлекетке кайтарылган.