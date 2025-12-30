Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары

Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры 2026-жылдын январь айына карата репертуарын жарыялады.
Январь 2026
03.01.26 К.И. Чуковскийдин чыгармасы боюнча «Айболит жана Бармалей» балдар музыкалык спектакли. Башталышы саат 11:00
03.01.26 Жаңы жылдык майрамдык концерт. Малахит залы. Башталышы саат 18:00
04.01.26 К.И. Чуковскийдин чыгармасы боюнча «Айболит жана Бармалей» балдар музыкалык спектакли. Башталышы саат 11:00
04.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балет. Башталышы саат 17:00
08.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балет. Башталышы саат 17:00
09.01.26 К.И. Чуковскийдин чыгармасы боюнча «Айболит жана Бармалей» балдар музыкалык спектакли. Башталышы саат 11:00
09.01.26 Жаңы жылдык майрамдык концерт. Башталышы саат 18:00
10.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балет. Башталышы саат 17:00
11.01.26 П.Вальдгард «Кошкин дом». Башталышы саат 11:00
11.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балети. Башталышы саат 17:00
14.01.26 Концерт Малахит залында. Башталышы саат 17:00
17.01.26 Н.Давлесов «Аста секин колукту. Эки окуялуу музыкалык комедия. Башталышы саат 17:00
18.01.26 П.И.Чайковский «Лебединое озеро». Башталышы саат 17:00
24.01.26 Балет кечеси. Башталышы саат 17:00
25.01.26 Дж.Верди «Травиата». Төрт окуялуу опера. Башталышы саат 17:00
31.01.26 Г.Доницетти «Театральные порядки и беспорядки». Эки окуялуу опера-фарс. Башталышы саат 17:00
Театрдан билдиришкендей, репертуарда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.
Билеттер театр кассасында жана ticket.kg, kassir.kg сайттарында сатылат.