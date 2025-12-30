21:40
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары

Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры 2026-жылдын январь айына карата репертуарын жарыялады.

Январь 2026

03.01.26 К.И. Чуковскийдин чыгармасы боюнча «Айболит жана Бармалей» балдар музыкалык спектакли. Башталышы саат 11:00

03.01.26 Жаңы жылдык майрамдык концерт. Малахит залы. Башталышы саат 18:00

04.01.26 К.И. Чуковскийдин чыгармасы боюнча «Айболит жана Бармалей» балдар музыкалык спектакли. Башталышы саат 11:00

04.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балет. Башталышы саат 17:00

08.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балет. Башталышы саат 17:00

09.01.26 К.И. Чуковскийдин чыгармасы боюнча «Айболит жана Бармалей» балдар музыкалык спектакли. Башталышы саат 11:00

09.01.26 Жаңы жылдык майрамдык концерт. Башталышы саат 18:00

10.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балет. Башталышы саат 17:00

11.01.26 П.Вальдгард «Кошкин дом». Башталышы саат 11:00

11.01.26 П.Чайковский «Щелкунчик». Үч окуялуу балети. Башталышы саат 17:00

14.01.26 Концерт Малахит залында. Башталышы саат 17:00

17.01.26 Н.Давлесов «Аста секин колукту. Эки окуялуу музыкалык комедия. Башталышы саат 17:00

18.01.26 П.И.Чайковский «Лебединое озеро». Башталышы саат 17:00

24.01.26 Балет кечеси. Башталышы саат 17:00

25.01.26 Дж.Верди «Травиата». Төрт окуялуу опера. Башталышы саат 17:00

31.01.26 Г.Доницетти «Театральные порядки и беспорядки». Эки окуялуу опера-фарс. Башталышы саат 17:00

Театрдан билдиришкендей, репертуарда өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.

Билеттер театр кассасында жана ticket.kg, kassir.kg сайттарында сатылат.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/356700/
Кароо: 206
