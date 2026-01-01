14:04
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

ИИМ: Кыргызстанда жаңы жыл түнү тынч өттү, олуттуу кырсыктар катталган жок

Жаңы жыл түнү тынч өттү, республиканын аймагында олуттуу кылмыштар жана укук бузуулар катталган жок. Бул тууралуу ИИМден билдиришти.

Майрамдык иш-чаралар өткөрүлгөн жайларда жана калк көп чогулган башка жерлерде укук тартибине туруктуу жана күчөтүлгөн көзөмөл жүргүзүлдү.

Ички иштер министрлигинин бөлүмдөрү жаңы жыл түнү коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча бардык зарыл болгон уюштуруу чараларын көрүштү.

29-декабрдан баштап ички иштер органдарынын жана ИИМдин Ички аскерлеринин өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүп, милициянын жана тергөө-ыкчам топторунун күчөтүлгөн кезметтери уюштурулду.

«Ички иштер органдарынын бардык өздүк курамынын күчү коомдук коопсуздукту камсыздоо, укук тартибин сактоо, жасалган же даярдалып жаткан кылмыштар тууралуу бардык билдирүүлөргө жана сигналдарга ыкчам жооп берүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча маанилүү тапшырмаларды аткарууга багытталды», — деп айтылат маалыматта.

Белгилей кетсек, коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого ички иштер органдарынын он эки миңден ашык кызматкери тартылган.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/356900/
Кароо: 392
Басууга
Теги
Шайлоо күндөрү 10 миңден ашык милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштейт
Бишкектин Ош базарында болгон рейдде 120дан ашык чет элдик кармалды
Азенбек Козукеев ЖКККББнын башчысы болуп дайындалды
Ак-Ордо конушунда адам өлтүрүү фактысы катталды. ИИМ шектүүнү издеп жатат
Мас абалында видеого түшүп калган милиция кызматкери кызматтан бошотулду
Негизги күч — техника эмес, адам! ИИМдин Жол инспекторлоруна 150 унаа тапшырылды
Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
Токаевдин иш сапарына байланыштуу Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет
Нарында көпүрө кулап, дарыяга түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
2-январь, жума
12:26
ИИМ кыргызстандыктарды майрам күндөрү үй-бүлөлүк зомбулукту кабарлоого чакырды ИИМ кыргызстандыктарды майрам күндөрү үй-бүлөлүк зомбул...
11:38
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
11:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдан кийинки баш оорудан тез арылуунун жолу
10:16
Көңүл буруңуз! Бишкекте үч автобустун каттамы убактылуу өзгөртүлдү
10:05
ТИМ: «Швейцариядагы өрт кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктар жок»
1-январь, бейшемби
14:05
Ашуулардагы абал: Чектөө жок, каттамдар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө