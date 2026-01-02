14:04
Кыргызча

Жаңы жыл түнүндө канча мас айдоочу кармалды?

Жаңы жыл түнүндө Кыргызстанда мас абалында унаа айдагандыгы үчүн 75 айдоочу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын (ЖККББ) басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, ИИМдин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жаңы жыл майрамын өткөрүү учурунда күчөтүлгөн жогорку баскычта кызмат өтөп, азыркы учурда да улантууда.

ЖККББ
Фото ЖККББ . Кыргызстанда мас абалында унаа айдагандыгы үчүн 75 айдоочу кармалды.

Кызмат өтөө учурунда өлкө аймагында одоно жол эрежелерин бузган 3002ден ашуун айдоочулар аныкталды.

Алардын ичинен:

  • Мас абалында унаа башкарган 75 айдоочу;
  • Көрсөтүлгөн ылдамдыктан ашырып айдаган 336 айдоочу.
  • Одоно жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 602 авто унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизилди.

Ал эми өлкө аймагында жалпы 21 жол кырсыгы катталып, көпчүлүгү жеңил чыгымдар менен коштолгон учурлар. Өздүк курам арасында эч кандай мыйзам бузууларга жол бериген жок.

Азыркы учурда жол коопсуздугу туруктуу жана баары жетекчиликтин жеке көзөмөлүндө.
