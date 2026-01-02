14:05
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

ТИМ: «Швейцариядагы өрт кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктар жок»

Тышкы иштер министрлиги 1-январга караган түнү Швейцариянын Кран-Монтана тоо-лыжа курортунда чыккан өрттөн улам болгон кырсык боюнча билдирүү жасады.

Кыргыз Республикасынын Швейцария Конфедерациясындагы элчилиги Швейцариянын компетенттүү органдары менен ыкчам байланышта болуп, каза болгондордун же жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандарынын бар же жок экендиги тууралуу маалыматты тактоодо.

Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, каза болгондордун же жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жок.

"Тышкы иштер министрлиги кырдаалды туруктуу көзөмөлдөп, Кыргыз Республикасынын жарандары жабыркагандардын арасында болушу мүмкүн деген жагдайды тактоо боюнча ишти улантууда",-деп айтылат ТИМдин маалыматында.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/356919/
Кароо: 158
Басууга
Теги
Көк-Жар конушундагы турак үйдөн чыккан өрт өчүрүлдү
Көк-Жар конушунда өрт чыкты: Окуя болгон жерде 4 бригада иштеп жатат
Бишкекте «Азиз» базарында чыккан өрт чектөөгө алынды
Бишкектеги «Азиз» базарында өрт чыкты
Кыргызстанда бир суткада 22 өрт кырсыгы катталды
Бишкектеги «3 бөлмө» кафесиндеги өрттөн бир аял жабыркады
Бишкекте «3 бөлмө» кафесиндеги өрттү өчүрүүгө, эки бригада иштеп жатат
Бишкекте Абдумомунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн өрт чыкты
Кыргызстанда бир суткада 27 өрт кырсыгы катталды
Кыргызстанда бир суткада 21 өрт кырсыгы катталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
2-январь, жума
12:26
ИИМ кыргызстандыктарды майрам күндөрү үй-бүлөлүк зомбулукту кабарлоого чакырды ИИМ кыргызстандыктарды майрам күндөрү үй-бүлөлүк зомбул...
11:38
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
11:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдан кийинки баш оорудан тез арылуунун жолу
10:16
Көңүл буруңуз! Бишкекте үч автобустун каттамы убактылуу өзгөртүлдү
10:05
ТИМ: «Швейцариядагы өрт кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктар жок»
1-январь, бейшемби
14:05
Ашуулардагы абал: Чектөө жок, каттамдар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө