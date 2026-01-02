Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдан кийинки баш оорудан тез арылуунун жолу

Ичимдик ичкенден кийинки эртең менен көбүнчө жагымсыз баш оорудан кийинки белгилер коштолот, анткени алкогол организмдеги мас болуу процесстерин козгойт. Бул тууралуу гастроэнтеролог Евгения Мельникова мындай абалды жеңилдетүүгө кайсы азыктар жардам берерин «Известия» гезитине жазды.
Дарыгер эгерде кандагы этанолдун концентрациясы 2ден 2,5 пайызга чейин болсо, кесепеттерин өз алдынча чечүүгө болорун белгиледи.
Абалды жеңилдетүү үчүн организмдин калыбына келишине жардам берүү маанилүү. Негизги факторлордун бири — регидратация. Көп суюктук ичүү алкоголдон улам пайда болгон суусузданууну азайтууга жардам берет.
Кокос суусу же спорттук изотоникалык суусундуктар сыяктуу электролиттерди камтыган суусундуктар да ушундай таасирге ээ: алар туз балансын калыбына келтирет жана баш оорудан кийинки белгилердин оордугун азайта алат.
«Тамактануу рационуңузга антиоксиданттарга бай азыктарды кошуу пайдалуу». Жаңы мөмөлөр, цитрус жемиштери жана шпинат жана капуста сыяктуу жашыл жашылчалар клеткалык функцияны колдойт жана сезгенүүнү азайтат. Жеңил сорполор да жакшы вариант: тооктун же жашылча шорполору баш ооруну жана алсыздыкты басууга жардам берип, азык заттарды толуктайт", — деп белгиледи Мельникова.
Бирок, ал бул мезгилде кофеинди чектөө сунушталат; ал күчөгөнүнө карабастан, суусузданууну күчөтүшү мүмкүн. Чөп чайлары же кофеинсиз суусундуктар организмге бир топ жумшак таасир этет.
Ошондой эле жетиштүү эс алууну унутпаш керек — уйку калыбына келүү үчүн эң маанилүү куралдардын бири бойдон калууда.