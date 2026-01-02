14:05
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдан кийинки баш оорудан тез арылуунун жолу

Ичимдик ичкенден кийинки эртең менен көбүнчө жагымсыз баш оорудан кийинки белгилер коштолот, анткени алкогол организмдеги мас болуу процесстерин козгойт. Бул тууралуу гастроэнтеролог Евгения Мельникова мындай абалды жеңилдетүүгө кайсы азыктар жардам берерин «Известия» гезитине жазды.

Дарыгер эгерде кандагы этанолдун концентрациясы 2ден 2,5 пайызга чейин болсо, кесепеттерин өз алдынча чечүүгө болорун белгиледи.

Абалды жеңилдетүү үчүн организмдин калыбына келишине жардам берүү маанилүү. Негизги факторлордун бири — регидратация. Көп суюктук ичүү алкоголдон улам пайда болгон суусузданууну азайтууга жардам берет.

Кокос суусу же спорттук изотоникалык суусундуктар сыяктуу электролиттерди камтыган суусундуктар да ушундай таасирге ээ: алар туз балансын калыбына келтирет жана баш оорудан кийинки белгилердин оордугун азайта алат.

«Тамактануу рационуңузга антиоксиданттарга бай азыктарды кошуу пайдалуу». Жаңы мөмөлөр, цитрус жемиштери жана шпинат жана капуста сыяктуу жашыл жашылчалар клеткалык функцияны колдойт жана сезгенүүнү азайтат. Жеңил сорполор да жакшы вариант: тооктун же жашылча шорполору баш ооруну жана алсыздыкты басууга жардам берип, азык заттарды толуктайт", — деп белгиледи Мельникова.

Бирок, ал бул мезгилде кофеинди чектөө сунушталат; ал күчөгөнүнө карабастан, суусузданууну күчөтүшү мүмкүн. Чөп чайлары же кофеинсиз суусундуктар организмге бир топ жумшак таасир этет.

Ошондой эле жетиштүү эс алууну унутпаш керек — уйку калыбына келүү үчүн эң маанилүү куралдардын бири бойдон калууда.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/356926/
Кароо: 141
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык кандай тамактарды тоңдурса болот?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылды кантип тосуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында кандай кийинүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконго эмне коюу керек?
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жыл майрамында туура тамактануунун тартиби айтылды
Пайдалуу кеңеш: Салюттар дем алуу системасына терс таасирин тийгизет
Пайдалуу кеңеш: Майрамда суук тийүүдөн кантип сактануу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн учакта помидор ширесин ичүү керек?
Пайдалуу кеңеш: Эң зыяндуу жаңы жылдык таттуулар аталды
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторкон үчүн эң пайдалуу тамак- аштар
Эң көп окулган жаңылыктар
Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
31-декабрга карата аба ырайы 31-декабрга карата аба ырайы
2-январь, жума
12:26
ИИМ кыргызстандыктарды майрам күндөрү үй-бүлөлүк зомбулукту кабарлоого чакырды ИИМ кыргызстандыктарды майрам күндөрү үй-бүлөлүк зомбул...
11:38
Ашуулардагы абал: Жол ачык, чектөө жок
11:05
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдан кийинки баш оорудан тез арылуунун жолу
10:16
Көңүл буруңуз! Бишкекте үч автобустун каттамы убактылуу өзгөртүлдү
10:05
ТИМ: «Швейцариядагы өрт кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктар жок»
1-январь, бейшемби
14:05
Ашуулардагы абал: Чектөө жок, каттамдар үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө