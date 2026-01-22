11:47
«Кош» аттуу кыргыз драмасы Бишкекте көрсөтүүгө чыкты

Тимур Айдаралы режиссерлук кылган «Кош» аттуу кыргыз драмасы Бишкекте көрсөтүүгө чыкты.

Азирет таланттуу архитектор. Үй-бүлөсүн багуу үчүн ал асман тиреген имараттардын чиймелерин көрүстөн казуучунун күрөгүнө алмаштырууга аргасыз болот. Азирет кайненесинин катаал ультиматумуна туш болот: же «чыныгы» жумуш табуу, же аялы менен баласынан айрылуу. Азирет башкалардын мүрзөлөрүн казуудан баштап, кыялданган үйүн кура алабы? Акча баарынан маанилүү болгон дүйнөдө ийгиликтин баасы канча?

Режиссер: Тимур Айдарали.

Жанр: комедия, драма.

Тили: кыргыз (орусча субтитрлер).

Актёрлор: Даниел Ниязов, Нурсейит Төлөгөнов, Айгерим Уразбаева, Сапина Көгөева.
