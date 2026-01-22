Кыргызстан жаңы мектептерди курууга 50 миллион доллар тартат

«2-баскычтагы мамлекеттик мектептерди куруу» долбоору боюнча Кыргызстан менен Сауд Арабия өнүктүрүү фондунун ортосундагы насыялык келишимди ратификациялоочу мыйзам долбоору Жогорку Кеңешке сунушталды. Документте 2025-жылдын 9-октябрында Бишкекте кол коюлган келишимди бекитүү каралган.
Долбоорго ылайык, Финансы министрлиги бардык ички иш тартиптери аяктагандан кийин Сауд өнүктүрүү фондуна (SFD) кабарлашы керек. Кыргыз Республикасы беш жылдык жеңилдетилген мезгилди кошо алганда, 25 жылга 187,5 миллион Сауд риалын (50 миллион долларга барабар) тартууну пландаштырууда. Насыя боюнча жылдык пайыздык чен 1,5 пайызды түзөт.
Каражат төмөнкүлөрдү курууга жумшалат:
- Борбор калаада беш жаңы мектеп жана жети кошумча имарат;
- Чүй облусунда эки жаңы мектеп.
Долбоор 2026-2029-жылдарга пландаштырылган.
Биринчи фаза мурда аяктаган: өлкө боюнча 8060 орундуу 30 билим берүү мекемеси курулган. Каржылоону Сауд өнүктүрүү фонду да камсыз кылган.
Түшүндүрмө катта мыйзам долбоору коомдук талкууну талап кылбай турганы, анткени ал жарандардын жана бизнестин кызыкчылыктарына түздөн-түз таасир этпей турганы белгиленген.