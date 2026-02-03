16:13
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Кыргызча

Окуучуну урган: Министрлик Чырак айылындагы окуя боюнча териштирүү баштады

Агартуу министрлиги Жети-Өгүз районунун Чырак айылындагы Т.Акун атындагы жалпы билим берүү мектебинде орун алган окуя боюнча териштирүү баштады. Бул тууралуу Агартуу министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, жалпы билим берүү мектебинин дене тарбия мугалими окуучуларга кол көтөргөн.

"Бул көрүнүш балдарга карата жасалган зомбулук катары бааланып, педагогикалык кызматкер тарабынан кесиптик этиканын одоно түрдө бузулгандыгын айгинелейт.Агартуу министрлиги Ички иштер министрлигинин тиешелүү аймактык бөлүмдөрү менен биргеликте окуянын бардык жагдайларын аныктоо боюнча иш-чараларды дароо баштаган. Учурда териштирүү иштери улантылууда",-деп айтылат маалыматта.

Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармактарда мугалим балдарды уруп жаткан видео тараган.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/360389/
Кароо: 183
Басууга
Теги
Окуучуга кол көтөргөн. Министрлик жеке көзөмөлгө алып, териштирүү башталды
«Сапат» лицейинин мугалиминин аракетинен дагы жети окуучу жабыркаган
Ферганада мугалим 10-класстын окуучусун сабап өлтүрүүгө айыпталууда
Таласта окуучу мугалим сабады деген көрсөтмө менен ооруканага жаткырылды
Ошто 30га жакын окуучусу массалык мушташтан кийин кармалды
Ташкентте окуучу мугалимдин мурдун сындырды
Таласта окуучуну сабаган жаран 1 жыл жатак абакта жаза алууга эркинен ажыратылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2&nbsp;млрд доллардан ашты Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 млрд доллардан ашты
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды
Былтыр Кыргызстанда 11&nbsp;миңден ашык жол белги чыгарылды Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
3-февраль, шейшемби
15:30
Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады
14:36
Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
14:28
2026-жылдын январь айында Социалдык фонд 3346 пенсиялык ишти карады
13:29
УКМК: Ысык-Көлдө экскаватор менен байланышкан коррупциялык схема аныкталды
13:17
Окуучуну урган: Министрлик Чырак айылындагы окуя боюнча териштирүү баштады