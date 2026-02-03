Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды

Караколдо 30 гектар айыл чарба жери мамлекеттин менчигине кайтарылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдиргендей, жер тилкелери шаардын түндүк-батышындагы Масанчы аймагында жайгашкан.
Маалыматка ылайык, көрсөтүлгөн участоктор «Жемиш» акционердик коомунун жерлеринин курамынан мыйзамсыз чыгарылып, Каракол шаарынын Масанчы аймагында жайгашкан акционерлер менен кызматкерлердин ортосунда бөлүштүрүлгөн.
«Жемиш» АКтын мурдагы акционерлери жана кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн тергөө жана оперативдик иш-чаралардан кийин, жалпы аянты 30 гектар болгон аталган жер тилкелери шаарды кеңейтүү максатында ыктыярдуу түрдө өткөрүлүп берилген. Ал жерде муниципалитет жаңы турак жай комплексин жайгаштырууну пландап жатат. Анын болжолдуу баасы 22 млн сомдон ашат.
УКМК мыйзамсыз менчиктештирилген жерлерди, ишканаларды жана башка объекттилерди аныктоо жана мамлекетке кайтаруу боюнча ишин улантууда.