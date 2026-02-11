19:53
12-февралга карата аба ырайы

Эртең, 12-февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жана кар жаайт. Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым райондорунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −3...+2 күндүз 1...6

Таласта түнкүсүн −4...+1 күндүз 0...5

Баткенде түнкүсүн 0...5 күндүз 4...9

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 1...6 күндүз 5...10

Ысык-Көлдө түнкүсүн 0...-5 күндүз 2...7

Нарында түнкүсүн −11...-16 күндүз 0...-5

Бишкек шаарында түнкүсүн 0...-2°, күндүз +3...+5° болушу мүмкүн.
