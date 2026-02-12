06:15
13-февралга карата аба ырайы

Эртең, 13-февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаашы мүмкүн. Күндүз Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас облусунун айрым райондорунда жаан, кар жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн −5...+0 күндүз +3...+8

Таласта түнкүсүн −9...-4 күндүз −6...+1

Баткенде түнкүсүн −6...-1 күндүз +9...+14

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн −6...-1 күндүз +9...+14

Ысык-Көлдө түнкүсүн −5...+0 күндүз +2...+7

Нарында түнкүсүн −12...-7 күндүз +2...-3

Бишкекте түнкүсүн 0...-2°, күндүз +6...+8° болот.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/361760/
Кароо: 253
