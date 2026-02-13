Бүгүн Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келет

Бүгүн, 13-февралда УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга келет. Бул тууралуу журналист Нургазы Анаркулов социалдык тармактагы баракчасына жазды.
«Учурда социалдык тармактарда элдик генерал Камчыбек Ташиевдин Кыргызстанга келер-келбеси боюнча ар кандай божомолдор айтылып жатат. Ошого байланыштуу, тактоо иретинде билдирип коюуну туура көрдүм. Камчыбек Ташиев дарылануусу толук аягына чыкпаганына карабастан, кырдаалга байланыштуу Кыргызстанга эртең менен келет», — деп жазган Анаркулов.
Ошол эле учурда Камчыбек Ташиев тарапташтарына «эч ким мени тосуп алууга келбесин» — деген суранычын билдирди