14-февралга карата аба ырайы

Синоптиктер билдиргендей, эртең, 14-февралда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлүүдө. Бишкек жана Ош шаарларында жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн −2... +3, күндүз +6... +11;

Талас жергесинде түнкүсүн −1... −6, күндүз +4... +9;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +2... +7, күндүз +11... +16;

Нарын аймагында түнкүсүн −8... −13, күндүз −4.. +1;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн −1... −6, күндүз +2... +7;

Бишкек шаарында түнкүсүн +1... +3, күндүз +7... +9 градус.
