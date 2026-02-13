Кыргыз балбандары Албаниядагы эл аралык рейтингдик мелдешке катышат. Тизме

Кыргыз Республикасынын спорттук күрөш боюнча улуттук курама командасы 2026-жылдагы Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун (UWW) экинчи рейтингдик турнири — Muhamet Malo мелдешине катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди.
Маалыматка ылайык, турнир 25-февралдан 1-мартка чейин Албаниянын борбору Тирана шаарында өтөт.
Кыргызстандык балбандар мелдеште күрөштүн үч түрү боюнча күч сынашат: эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана кыз-келиндер күрөшү.
Кыз-келиндер күрөшү:
- 65 кг — Гульнура Таштанбекова
- 68 кг — Мээрим Жуманазарова
- 72 кг — Нурзат Нуртаева
- 76 кг — Айпери Медет кызы
Эркин күрөш:
- 57 кг — Абдымалик Карачов
- 61 кг — Бекзат Алмаз уулу
- 65 кг — Билал Шарип уулу, Осконбай Абдисаматов
- 70 кг — Эрназар Акматалиев, Рустамжан Кахаров, Залкарбек Табалдиев
- 74 кг — Орозобек Токтомамбетов, Адилет Акылбеков
- 79 кг — Адилет Маратбаев
- 92 кг — Яков Чаплин
Грек-рим күрөшү:
- 55 кг — Улан Муратбек уулу
- 60 кг — Курманбек Жапаров
- 63 кг — Афтандил Таалайбек уулу
- 67 кг — Баяман Каримов
- 72 кг — Амантур Исмаилов, Раззак Бейшекеев
- 77 кг — Илгиз Каныбеков
- 82 кг — Ырыскелди Максатбек уулу
- 87 кг — Асан Жанышов, Азат Салидинов