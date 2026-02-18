12:46
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Кыргызча

Эльдар Сулаймановдун ордуна Жогорку Кеңештин депутаты болуп Азиз Абдуллаев келди

Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги жаңы депутатка мандат тапшырды. Мындай чечим бүгүн, 18-февралдагы жыйында кабыл алды.

Маалыматка ылайык, БШК Эльдар Сулаймановдун мандатынан ажыратылгандан кийин Абдуллаев Азизбек Ашимжановичке № 5 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутатынын бош мандатын өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алды.

Ал 37 жашта жана 2011-жылы Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган.

Эмгек жолун 2010-жылы Ош облусунун кайгуул кызматында баштаган. 2015-жылдан 2016-жылга чейин Араван райондук ички иштер бөлүмүндө инспектор болуп иштеген, андан кийин жашы жете электер иштери боюнча бөлүмдүн башчысы болуп иштеген.

Азизбек Абдуллаев 2025-жылдын 30-ноябрындагы парламенттик шайлоодо № 5 көп мандаттуу шайлоо округда добуштардын 7,35 пайызын алган.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/362485/
Кароо: 130
Басууга
Теги
ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 депутат болду
Жогорку Кеңеште реформалар жасалат: Депутаттарга планшеттер берилет
Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды
ЖКнын «Ала-Тоо» жана «Элдик» тобу Маматалиевди парламент төрагалыгына көрсөттү
ЖКнын депутаттык топтору жаңы төраганы шайлоо боюнча кеңешме өткөрүүдө
Камила Талиева: «Эки мамлекеттик кызматкерди, эки досту ушакчылар бөлүп, жарды»
Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Түркияга расмий сапары менен барат
Жогорку Кеңеште турак жай жана ижара акысынын кымбаттыгы боюнча маселе көтөрүлдү
Жогорку Кеңештин делегациясы март айында Орусияга расмий сапар менен барат
Жогорку Кеңеш 10 айлык айдоочулук күбөлүктү окутуу демилгесин сынга алды
Эң көп окулган жаңылыктар
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
18-февраль, шаршемби
12:35
ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 депутат болду ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 ...
12:20
Пайдалуу кеңеш: Орозонун артыкчылыгы
11:37
Эрмек Өмүралиев Кыргызстандын Италиядагы элчиси болуп дайындалды
11:24
Республикалык олимпиаданын II этабында 21 миңден ашык мектеп окуучусу катышты
11:11
БШК № 13 округ боюнча Жогорку Кеңешке жаңы үч депутатты каттады