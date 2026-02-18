12:46
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Кыргызча

БШК № 13 округ боюнча Жогорку Кеңешке жаңы үч депутатты каттады

Бүгүн, 18-февралда Борбордук шайлоо комиссиясы № 13 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин шайланган депутаттарын каттады. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди.

Алар:

  • Айбек Алтынбеков;
  • Талант Мамытов;
  • Айгүл Карабекова.

БШК депутаттарга белгиленген үлгүдөгү ырастамалар жана төш белгилер бериле тургандыгын кошумчалады.

Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясы № 13 көп мандаттуу шайлоо округунда мурда жокко чыгарылган шайлоонун жыйынтыгын кайра карап чыгып, шайлоону өттү деп тааныган.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/362495/
Кароо: 116
Басууга
Теги
БШК депутат Элдар Сулаймановду мөөнөтүнөн мурда мандатынан ажыратты
БШК Элдар Сулаймановду депутаттык мандатынан ажыратуу маселесин карайт
БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
БШК талапкерлердин бюллетендеги номерин чүчүкулак аркылуу аныктайт
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Кыргызстан Борбордук шайлоо комиссиясына төраганын жаңы орун басары дайындалды
БШК парламенттик шайлоого 700 миллион сом коротот. Кайда жумшалат?
БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
БШК мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганын кайрадан эскертти
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
Эң көп окулган жаңылыктар
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
18-февраль, шаршемби
12:35
ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 депутат болду ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 ...
12:20
Пайдалуу кеңеш: Орозонун артыкчылыгы
11:37
Эрмек Өмүралиев Кыргызстандын Италиядагы элчиси болуп дайындалды
11:24
Республикалык олимпиаданын II этабында 21 миңден ашык мектеп окуучусу катышты
11:11
БШК № 13 округ боюнча Жогорку Кеңешке жаңы үч депутатты каттады