14:58
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Кыргызча

Бишкекте бир нече чөнтөк уурулукка тиешеси бар делген УКТ мүчөсү кармалды

Бишкек шаарында бир катар чөнтөк уурулуктарга шектүү, кайталап кылмыш жасаган жана уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Ал iPhone 17 Pro Max уурдоо боюнча тергөө учурунда изделгенин Бишкек ШИИБдин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Свердлов районунун милициясына баасы 150 миң сом болгон iPhone 17 Pro Max үлгүсүндөгү уюлдук телефонун уурдаткан жаран кайрылган. Чүй проспектиси менен Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар уурдаганын билдирген. Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 205-беренеси (Уурулук) менен кылмыш иши козголду.

Натыйжада шектүу катары 2000-жылы туулган, мурда бир нече жолу соттолгон К.Б. аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Анын эл көп чогулган коомдук жайларда жасалган төрт чөнтөк уурулукка тиешеси бар экени аныкталды.

Учурда тергөө иштери улантылууда.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/363481/
Кароо: 168
Басууга
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
25-февраль, шаршемби
14:30
Садыр Жапаров Орусия президентинин атайын өкүлү Михаил Швыдкой менен жолугушту Садыр Жапаров Орусия президентинин атайын өкүлү Михаил...
14:10
Манас шаарында 6 жаңы мектептин курулушу башталды
13:30
Салык кызматы эскертет: Тамактануу жайлары ККМ чек берүүгө милдеттүү
13:05
Ысык-Көл тартылып барат: Эл өкүлү коңгуроо какты
12:35
ӨКМ: Ашууларда жана жолдордо кар көчкү түшүү коркунучу бар