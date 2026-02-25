ЖКнын эки тармактык комитетинин жетекчилери кызматтан кетти

Жогорку Кеңештин эки комитетинин төрагалары кызматтан кетишти. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев бүгүн, 25-февралда парламенттин жалпы жыйынында билдирди.
Ал Сот-укук иштери, укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Болотбек Борбиев жана Эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин башчысы Гүлсункан Жунушалиева өз каалоолору менен кызматын тапшырышканын айтты.
Төрага күн тартибине жаңы төрагаларды шайлоо маселесин кошууну сунуштады.