14:58
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Уйкунун жетишсиздигинин кесепеттери

Өнөкөт уйкунун жетишсиздиги ден соолукка олуттуу коркунуч келтириши мүмкүн. Бул тууралуу сомнолог Максим Новиков Lenta.ru сайтына жазды.

Анын айтымында, уйкунун жетишсиздиги жүрөк-кан тамыр ооруларынын, 2-типтеги диабеттин, семирүүнүн жана иммундук системанын алсырашынын коркунучун жогорулатат.

Көптөгөн изилдөөлөргө ылайык, узак убакыт бою уйкунун жетишсиздиги инсульт жана миокард инфаркты коркунучун жогорулатат. Адис айрым илимий изилдөөлөр уйкунун жетишсиздиги менен айрым рак түрлөрүнүн коркунучунун жогорулашынын ортосундагы байланышты көрсөтүп турат дейт.

Уйкунун жетишсиздиги депрессияны, тынчсызданууну жана эмоционалдык чарчоону пайда кылышы мүмкүн. Андан тышкары, өнөкөт уйкунун жетишсиздиги эс тутумга, көңүл бурууга жана концентрацияга таасир этет.

«Уйкунун тынымсыз жетишсиздиги мээнин түзүлүшүндө узак мөөнөттүү өзгөрүүлөрдү жаратып, деменция жана Альцгеймер оорусунун пайда болуу ыктымалдыгын жогорулатат», — деп кошумчалады ал.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/363505/
Кароо: 164
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Эң арзан жана даамдуу балыктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Кой этин кантип тандоо керек?
Пайдалуу кеңеш: Орозо кармоонун кандай кайталангыс пайдалары бар?
Пайдалуу кеңеш: Орозонун сырлары
Пайдалуу кеңеш: Орозонун артыкчылыгы
Пайдалуу кеңеш: Гемоглобиндин деңгээли жогору болсо эмне кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кара карагаттын өзгөчөлүгү эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Начар уйкунун күтүлбөгөн жагдайы айтылды
Пайдалуу кеңеш: Өмүрдү кантип оңой узартууга болот?
Пайдалуу кеңеш: Февраль айы башында кайсы өсүмдүктөрдү отургузуу керек?
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
25-февраль, шаршемби
14:30
Садыр Жапаров Орусия президентинин атайын өкүлү Михаил Швыдкой менен жолугушту Садыр Жапаров Орусия президентинин атайын өкүлү Михаил...
14:10
Манас шаарында 6 жаңы мектептин курулушу башталды
13:30
Салык кызматы эскертет: Тамактануу жайлары ККМ чек берүүгө милдеттүү
13:05
Ысык-Көл тартылып барат: Эл өкүлү коңгуроо какты
12:35
ӨКМ: Ашууларда жана жолдордо кар көчкү түшүү коркунучу бар