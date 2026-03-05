01:03
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Кар көчкү түшүү кооптуулугу сакталууда

Эртең, 6-марттан 10-мартына чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, кар көчкү түшүү коркунучу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, атап айтканда:

  • Бишкек — Ош унаа жолунун 121-138-чакырымдарында (Төө-Ашуу ашуусу), 198-265-чакырымдарында (Чычкан капчыгайы, Ала -Бел ашуусу);
  • Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алакуу унаа жолунун 55-115-чакырымдарында;
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя унаа жолунун 65-75чи жана 88-101чи чакырымдар аралыгында (Чапчыма ашуусу);
  • Красная-Горка — Акташ унаа жолунун 0-3-чакырымдарында;
  • Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунун 292-305-чакырымдарында (Долон ашуусу);
  • Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад унаа жолунун 201-205чи, 260-290чу жана 326-349-чакырымдарында (Көк-Арт ашуусу);
  • Каракол — Эңилчек жолунун 45-90-чакырымдарында (Чоң-Ашуу ашуусу) кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот.

ӨКМ жолдор тайгак болуп, муз тоңушу мүмкүн экенин эскертип, айдоочуларга унаалардын ортосунда кеминде 500 метр аралык сактоону сунуштады.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/364705/
Кароо: 256
Басууга
Теги
Бишкек-Торугарт унаа жолуна кар көчкү түштү. Жол жабылды
ӨКМ: Кыргызстанда бир катар ашууларда кар көчкү коркунучу бар
ӨКМ: Суусамырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү табылды
Чычкан капчыгайында кар көчкү түштү: Бишкек-Ош жолу жабылды
Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолуна кар көчкү түштү
Түндүк-түштүк альтернативдик жолунда кар көчкү түшүп, жол эки тараптуу жабылды
Ала-Бука — Жаңы-Базар — Кировка унаа жолунда кар көчкү түштү
ӨКМ: Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүшү мүмкүн
Бишкек — Ош жолунда кар көчкүлөр атайын атып түшүрүлүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
5-март, бейшемби
17:30
6-мартка карата аба ырайы 6-мартка карата аба ырайы
16:33
Шашылыш билдирүү! Кар көчкү түшүү кооптуулугу сакталууда
15:35
Садыр Жапаров Airbus менен Кыргызстандын авиациялык паркты кеңейтүүнү талкуулады
15:15
Кыргызстан эки «Airbus A321» учагын сатып алат. Минкаб келишимге кол койду
15:03
ИИМ эл аралык издөөдө жүргөн үч жаранды кармалды