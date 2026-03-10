Пайдалуу кеңеш: Шорпону канча жолу кайнатса болот?

Негизинен шорпону кайнатуу же кайра ысытуу сунушталбайт. Бирок көп учурда биринчи тамакты бир нече күн колдонууга керек болгон жагдайлар пайда болот. Тамак-аш аркылуу жугуучу оорулардан коркуп, көптөгөн ашпозчулар этият болуп, аны абдан кайнатышат. Бул коопсуздук жагынан да, даамын жана азыктык баалуулугун сактоо жагынан да туура эмес.
Кайнатуу бактерияларды өлтүрөт. Бирок, ал алардын айрымдары бөлүп чыгарган токсиндерди жок кылбайт. Бул токсиндер тамак сиңирүүнүн бузулушуна алып келиши мүмкүн.
Жашылчалар боткого айланат — ар бир кайра ысытканда картошка, кабачки жана сабиз бышып, формасын жана консистенциясын жоготуп, даамсыз болуп калат.
Эт жана канаттуулардын эти катуу болуп калат — белоктор ашыкча бышыруудан тыгыздалып, булалары кургап, «жыгач сымал» болуп калат.
Жаңы жыт жоголот — учуучу эфир майлары жана чөптөрдөн жана татымалдардан биринчи кайнатуу учурунда бууланып кетет. Кайра-кайра ысытуу шорпонун даамын жоготуп, жөнөкөй кылат. Чөптөр түсүн жоготот, май эмульсияга айланышы мүмкүн жана шорпо табитсиз болуп калат.