16:17
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Кыргызча

Президент: «Келечекте 16 жашка чейинки балдар жөлөкпулдар менен камсыздалат»

Президенти 16 жашка чейинки бардык балдарга жөлөкпулдардын берилишин камсыз кылууну көздөйт. Бул тууралуу Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди.

Ал депутат Дастан Бекешевдин мамлекеттин үч жашка чейинки бардык балдарга жөлөкпул берүү чечими коомчулук тарабынан абдан оң кабыл алынганы тууралуу билдирүүсүнө жооп берип жатып айтты.

Садыр Жапаров совет доорунда үй-бүлөнүн каржылык абалына карабастан, 16 жашка чейинки балдарга жөлөкпулдар бериле турганын эске салды.

Мамлекет башчысы белгилегендей, учурда өлкө экономикасы туруктуу өсүш жолуна түшүп, бул социалдык төлөмдөрдү этап-этабы менен көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүдө. Президенттин айтымында, негизги максат балдарды колдоодо «бай-кедей» деп бөлбөстөн, жалпы камсыздоого өтүү.

«Келечекте бюджетибиз көбөйгөн сайын 16 жашка чейинки балдарга бай-кедейине карабай, баарына бирдей жөлөк пул берүүгө аракет кылабыз», — деди Садыр Жапаров.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/365483/
Кароо: 197
Басууга
Теги
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу
Садыр Жапаров: «Коррупцияга каршы күрөштө бир тууганымды да аябайм»
Садыр Жапаров эл өкүлдөрүн бөлүп — жарууга жол бербөөгө чакырды
Жогорку Кеңеште жаңы дайындалган министрлер ант беришти
ЖК Канат Чыныбаевди Өзгөчө кырдаалдар министри кызматына талапкерлигин жактырды
«Адилет-Кыргызстан» депутаттык тобунун аталышы «Ишеним» болуп өзгөрдү
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште сөз сүйлөйт
Жогорку Кеңештин депутаты Куванычбек Конгантиев мандатын тапшырды
ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал&nbsp;тууралуу эмне белгилүү? Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?
11-март, шаршемби
15:49
Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө? Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулу...
15:14
Казакстандан келген 56 тонна пияз артка кайтарылды
13:15
Бишкекте кайрадан тамак-аштан массалык уулануу катталды
13:05
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу
12:38
Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?