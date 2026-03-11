Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?

Ден соолукка пайдалуу жашоо образы боюнча эксперт Никола Эллиотт уйкунун оптималдуу узактыгына бир нече саат мурун уйкуга даярдана баштоо менен жетүүгө болорун түшүндүрдү. Бул тууралуу Metro сайты жазып чыкты.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, 2-типтеги диабеттин пайда болуу коркунучу күнүнө болжол менен 7 саат, 19 мүнөт жана 12 секунд уктоо менен азаят. Эллиотт мындай уйкуга үч саат мурун уйкуга даярдана баштоо менен жетүүгө болорун түшүндүрөт. Бул убакыттын ичинде тамактанууну токтотуу керек.
Адис кошумчалагандай, жатар алдында эки саат мурун иштөөнү жана көнүгүү жасоону токтотуп, жатар алдында бир саат мурун бөлмөңүздөгү жарыкты өчүрүп, экрандарды кароодон алыс болушуңуз керек.
«Бул кадамдар жатар алдында кандагы канттын деңгээлин турукташтырууга, мээнин активдүүлүгүн жогорулаткан эндорфиндердин көнүгүүлөрүнүн алдын алууга жана экран жарыгынын денеге сергек болууга сигнал беришине жол бербейт», — деп айтылат макалада.
Мурда узак жашоо боюнча адистер уйкунун көлөмү гана эмес, уйку графигиңиздин ырааттуулугу да өмүргө таасир этерин айтышкан.