16:17
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Кыргызча

Казакстандан келген 56 тонна пияз артка кайтарылды

Казакстандан келген 56 тонна пияз «Ак-Тилек автожолу» өткөрүү пунктунда өлкөгө киргизилген жок. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, өсүмдүктөрдү карантинге алуу департаменти текшерүү учурунда жүктүн фитосанитардык сертификаты транспорттук документтерге дал келбестигин аныктаган. Буга байланыштуу ЕАЭБдин талаптарына ылайык, пияз толугу менен артка кайтарылды.

Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы
Фото Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы

Министрлик ишкерлерди фитосанитардык эрежелерди так сактоого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/365520/
Кароо: 114
Басууга
Теги
Кыргызстанда жоогазын фестивалы башталды
Былтыр кырктан ашык калктуу конуштар ичүүчү суу менен камсыз болду
Кытай Кыргызстанга айыл чарба техникаларын чогултуучу завод курууга кызыктар
«АгроДиалог—2026» агроөнөр жай форуму Бишкекте өтөт
Өзбекстандан ташылып келген мал тузу Кыргызстанга киргизилген жок
Мамлекеттик колдоо: Айыл чарба тармагына 12 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү
Ысык- Атада терини кайра иштетүүчү завод курулат
2025-жылдын аягына чейин 60 айыл толук суу менен камсыздалат
Айыл чарба министрлигине жаңы орун басар келди
Быйыл Кыргызстанда төрт соода-логистикалык борбор ачылат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал&nbsp;тууралуу эмне белгилүү? Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?
11-март, шаршемби
15:49
Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулушу кандай жүрүүдө? Көпүрө, жолдор жана туннель: Камбарата-1 ГЭСинин курулу...
15:14
Казакстандан келген 56 тонна пияз артка кайтарылды
13:15
Бишкекте кайрадан тамак-аштан массалык уулануу катталды
13:05
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу
12:38
Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?