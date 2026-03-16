Бишкекте 298 трансформатор оңдолуп, 38 даана жаңысы орнотулат

Быйыл Бишкек шаарында чыңалуусу 6—10/0,4 кВ болгон 298 трансформатор оңдоодон өтүп, 38 жаңы трансформатор орнотулат. Бул тууралуу Энергетика министрлиги билдирди.
Маалыматка ылайык, бул иштер март айынан ноябрь айына чейин жүргүзүлөт. Трансформаторлор төмөнкү райондук электр тармактарында жаңыланат:
- Чыгыш РЭТ: 113 даана оңдолуп, 25 даана жаңысы орнотулат;
- Батыш РЭТ: 100 даана оңдолуп, 3 даана жаңысы орнотулат;
- Түндүк РЭТ: 85 даана оңдолуп, 10 даана жаңысы орнотулат.
Белгилей кетсек, Бишкек электр тармактар ишканасынын балансында жалпы 2 248 даана трансформатор бар. Жылдын аягына чейин алардын бардыгы техникалык тейлөөдөн жана оңдоп-түзөөдөн өткөрүлөт.