Таласта эл аралык деңгээлдеги 5 миң орундуу стадион курулууда

Кыргыстандын футбол биримдигинин (КФУ) жетекчилиги Таластагы жаңы 5 миң орундуу стадиондун курулушун текшерип чыкты. Футбол биримдигинин вице-президенти Дастанбек Конокбаев, башкы катчы Медербек Сыдыков жана президенттин кеңешчиси Аман Каскеримов мекемеге жумушчу сапар менен барышты.

Маалыматка ылайык, алар жаңы стадиондун курулушу менен жеринен таанышып, объекттин учурдагы абалы, курулуштун жүрүшү жана пландалган мөөнөттөр тууралуу маалымат алышты.

Иш-сапар учурунда КФБ жетекчилиги курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, объект эл аралык стандарттарга жана футболдук инфраструктурага коюлган бардык талаптарга жооп бериши абдан маанилүү экенин белгиледи.

Мындан тышкары, Талас шаарындагы № 6 мектептин аймагында жайгашкан футбол талаасын да көрүп чыгып, анын учурдагы абалы менен таанышты.

Эске салсак, стадиондун курулушунун капсуласы 2025-жылдын 9-апрелинде салынган. Курулуш иштери толук аяктагандан кийин Талас облусунда эл аралык деңгээлдеги футбол беттештерин өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул стадион Талас шаарын өкүлчүлүк кылган «Азия» футбол клубунун үй аренасы болот. Ошондой эле жаңы стадион аймакта футболду өнүктүрүүгө, жаштарды спортко тартууга жана спорт инфраструктурасын жакшыртууга өбөлгө түзөт.
Шилтеме: https://24.kg./kyrgyzcha/366084/
Дүйнө чемпионаты −2026: Ирандын ордуна талапкер команда аталды
Айпери Медет кызы кайрадан Олимпиада чемпиону менен килемге чыгат
U-23: Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Сербия жана Албания менен беттешет
Иран курама командасы 2026-жылкы Дүйнө чемпионатына катышуудан баш тартты
UWW: Асан Жанышов дүйнөлүк рейтингде 3-орунду ээледи
Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Универсиадасы башталат
UFC: Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу кайрадан беттешет
UWW: Эрназар Акматалиев дүйнөлүк рейтингде экинчи орунга көтөрүлдү
Дүйнө Чемпионаты-2026: Неймар Бразилия курама командасына кайтып келиши мүмкүн
Айсулуу Тыныбекованын жаңы төрөлгөн уулунун аты-жөнү белгилүү болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт? Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
13-мартка карата аба ырайы 13-мартка карата аба ырайы
Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка алынды Журналист Алтынай Арстанбекова 9-майга чейин камакка алынды
Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган Интернет алдамчылыгы. Былтыр кыргыз жарандарынан 826 миллион сом уурдалган
