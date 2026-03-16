Оскар −2026: Жеңүүчүлөргө сыйлык тапшыруу аземи Лос-Анжелесте өттү

98-Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи Лос-Анжелесте өттү. Пол Томас Андерсондун «Согуштан кийинки салгылашуу» тасмасы «Эң мыкты тасма» наамын жеңип алды. Сыйлыктар 2025-жылы чыккан тасмаларга берилип, аземди комик Конан О’Брайен алып барды.
«Оскар-2026» негизги жеңүүчүлөрү:
- • Эң мыкты фильм: One Battle After Another — «Одна битва за другой»
- • Эң мыкты режиссёр: Пол Томас Андерсон — «Одна битва за другой»
- • Эң мыкты актёр: Майкл Б. Джордан — «Грешники» (Sinners)
- • Эң мыкты актриса: Джесси Бакли — «Хамнет» (Hamnet)
- • Эң мыкты экинчи пландагы актёр: Шон Пенн — «Одна битва за другой» (One Battle After Another)
- • Эң мыкты экинчи пландагы актриса: Эми Мэдиган — «Оружие» (Weapons)
Башка маанилүү сыйлыктар:
- • «Sinners» (Грешники) фильми рекорддук 16 номинация алган жана музыка менен оператордук иш сыяктуу бир нече сыйлыкка ээ болгон.
- • Отем Дюральд Аркапоу бул категорияда «Оскар» алган алгачкы аял оператор болуп тарыхта калды.