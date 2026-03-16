Стамбулда Кыргыз кино күндөрү өтөт

24-26-март күндөрү Түркиянын Стамбул шаарындагы тарыхый Atlas кинотеатрында Кыргыз кино күндөрү өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти.
Кино күндөрүнүн программасына төмөнкү тасмалар кирген:
- режиссёр Актан Арым Кубаттын «Кара. Кызыл. Сары» тасмасы;
- режиссёр Дастан Жапар уулунун «Качкын» тасмасы;
- режиссёр Руслан Акундун «Бейиш 2» аттуу жаңы эмгеги.
Бул тасмаларда кыргыз коомунун турмушу, адам тагдыры, улуттук баалуулуктар жана заманбап социалдык маселелер көркөм чагылдырылган. Бул иш-чара эл аралык аудиторияга кыргыз киносунун өзгөчө стилин жана мазмунун ачып берет